Osservatorio Scuola Digitale, al via la rilevazione: c’è tempo fino al 28 aprile 2025

L’Osservatorio Scuola Digitale, previsto dall’azione #33 del Piano Nazionale Scuola Digitale, è uno strumento informativo essenziale per monitorare i progressi nell’innovazione didattica e tecnologica del sistema scolastico.

Inoltre, serve a pianificare gli interventi volti a migliorare la digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative.

Nella sua versione aggiornata, permette di seguire nel tempo l’evoluzione del processo e di analizzare i dati storici raccolti.

L’elaborazione di questi dati consentirà all’Amministrazione di valutare i traguardi raggiunti e di definire le azioni future.

La rilevazione

Per questa ragione, il MIM sottolinea, con nota del 17 febbraio, che è fondamentale che tutte le scuole partecipino con regolarità alla rilevazione, fornendo informazioni precise e aggiornate sulle proprie dotazioni tecnologiche.

I dati raccolti aiuteranno a comprendere l’avanzamento della transizione digitale e a correlare l’uso delle tecnologie con il miglioramento delle metodologie didattiche e dei processi organizzativi e amministrativi.

Dati su “Scuola in Chiaro”

Le informazioni ottenute saranno visibili sulla piattaforma “Scuola in Chiaro” nella sezione Servizi e Attività. In particolare, verranno resi noti i dati relativi alle risorse digitali per la didattica, ai punti di connessione, agli strumenti per l’insegnamento (come lavagne interattive e monitor), ai dispositivi disponibili (computer e tablet) e agli ambienti di apprendimento. Se il questionario non viene compilato, queste informazioni risulteranno assenti o non aggiornate, rendendole indisponibili per le famiglie al momento dell’iscrizione.

Come compilare il questionario

Per agevolare la compilazione della rilevazione, il MIM fornisce le seguenti indicazioni operative:

Il questionario è accessibile tramite il portale SIDI, seguendo il percorso: Applicazioni SIDI > Rilevazioni > Osservatorio Scuola Digitale.

Sarà possibile compilarlo dal 17 febbraio 2025 fino al 28 aprile 2025.

Le istruzioni per la compilazione sono disponibili su SIDI nel percorso: Applicazioni SIDI > Documenti e Manuali > Rilevazione Osservatorio Scuola Digitale.

Le scuole possono assegnare la compilazione del questionario a personale diverso dal Dirigente scolastico e dal DSGA, utilizzando l’applicativo Gestione Utenze del SIDI.

La compilazione si considera conclusa solo dopo aver premuto il tasto “Invia”, operazione che può essere effettuata esclusivamente dal Dirigente scolastico. Dopo l’invio, non sarà possibile apportare modifiche fino alla successiva rilevazione.

Dalla Home della Rilevazione, è possibile visualizzare un’anteprima del questionario seguendo il percorso > Acquisisci rilevazione > Visualizza > Esporta in PDF.

Sempre dalla Home della Rilevazione, utilizzando la funzione “Esporta rilevazione”, è possibile ottenere il file contenente i dati della rilevazione dell’anno precedente, facilitando così la compilazione del nuovo questionario.

