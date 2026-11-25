Arrivano nuove risorse per pagare i compensi delle commissioni dell’esame di maturità dell’anno scolastico 2025/2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il decreto direttoriale n. 625 del 5 ottobre 2026, ha assegnato 469.354,95 euro alle scuole.

Che cosa prevede il decreto

In pratica, il Ministero mette a disposizione le risorse e stabilisce come dividerle. Le cifre assegnate alle scuole non comprendono l’IRAP e gli altri oneri a carico dell’Amministrazione. Il decreto precisa inoltre di essere sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

A chi vanno le risorse

L’allegato elenca 99 istituzioni scolastiche, distribuite in 44 province. Gli importi sono molto diversi tra loro: si va da un minimo di 23,60 euro per una scuola della provincia di Cuneo a un massimo di 43.685,20 euro per un istituto della provincia di Napoli. La ripartizione si basa sulle richieste che le scuole hanno inserito nel sistema informatico del Ministero, il SIDI, e sul fabbisogno calcolato dagli uffici. Per sapere quanto è stato assegnato a un istituto bisogna cercare il suo codice meccanografico nella tabella.

Le assegnazioni precedenti

Non si tratta del primo stanziamento. A maggio era stato disposto un acconto di 101.264.000 euro. A luglio, dopo la prima fase di raccolta delle richieste, sono stati assegnati altri 10.681.701,74 euro, seguiti a settembre da 1.541.383 euro. Il nuovo decreto arriva dopo la chiusura della terza rilevazione, avvenuta il 2 ottobre. Sommando le quattro assegnazioni richiamate nel provvedimento, il totale per le commissioni della maturità 2026 sfiora i 114 milioni di euro.