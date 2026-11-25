Il MIM ha approvato l’assegnazione e il relativo impegno di spesa per 3.000.000,00 di euro destinati al sostegno delle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subito furti, atti vandalici o danneggiamenti di beni strumentali indispensabili per la didattica e l’amministrazione. Il provvedimento (Decreto Direttoriale n. 743 del 3 novembre 2026) dà continuità al supporto ministeriale per consentire il rapido ripristino dei materiali danneggiati o asportati.

L’iter delle domande e il riproporzionamento dei fondi

La misura dà attuazione al Decreto del Ministro n. 89 del 22 maggio 2026, che ha stanziato la dotazione complessiva di 3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026.

Nel corso della rilevazione svoltasi sul SIDI dall’8 al 24 luglio 2026, i dirigenti scolastici hanno presentato 290 istanze relative a episodi avvenuti tra il 5 novembre 2023 e il 30 giugno 2026, tutti regolarmente denunciati alle autorità competenti. Il fabbisogno complessivo inizialmente dichiarato dalle scuole ammontava a oltre 5,2 milioni di euro.

A seguito dell’istruttoria iniziale e del completamento di una sessione integrativa conclusasi il 12 ottobre 2026 – che ha permesso a 110 scuole di regolarizzare la propria documentazione -, l’Amministrazione ha accertato un fabbisogno ammesso pari a 4.868.411,07 euro riferito a 275 istituti. Poiché il fabbisogno ammesso superava lo stanziamento disponibile, il Ministero ha applicato un riproporzionamento percentuale dei contributi, distribuendo l’intera risorsa di 3 milioni di euro tra tutte le 275 scuole beneficiarie riportate nell’Allegato A del decreto.

Esclusioni e prossimi passi

Sono risultate non ammesse al contributo 15 istituzioni scolastiche (elencate con le relative motivazioni nell’Allegato B):

12 scuole sono state escluse per mancata trasmissione delle integrazioni documentali richieste entro i termini (in un caso unitamente a denuncia fuori termine);

sono state escluse per mancata trasmissione delle integrazioni documentali richieste entro i termini (in un caso unitamente a denuncia fuori termine); 2 scuole per eventi non riconducibili a furto o atto vandalico o denunce non pertinenti;

per eventi non riconducibili a furto o atto vandalico o denunce non pertinenti; 1 scuola per un evento verificatosi successivamente alla data limite del 30 giugno 2026.

La liquidazione e l’erogazione effettiva dei contributi avverranno con successivi atti amministrativi.