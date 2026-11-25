Da piazzale Santa Croce a piazza Garibaldi, questa mattina, mercoledì 25 novembre, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e degli enti di formazione professionale di Parma hanno attraversato il centro della città insieme alla cittadinanza. Il corteo, molto partecipato, si è svolto nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha aperto la seconda giornata degli Stati generali dell’educazione e della formazione.

All’arrivo in piazza Garibaldi, dopo i saluti istituzionali del sindaco Michelel Guerra e dell’assessora regionale all’istruzione Isabella Conti, il palco era riservato alle scuole, con letture, interventi e testimonianze. Emblematico che la manifestazione sia stata inserita nel cuore della tre giorni degli Stati generale dell’educazione della Regione Emilia-Romagna che vengono celebrati proprio a Parma.

Perché la Regione ha voluto gli Stati generali

«La scuola di domani si decide oggi» è il titolo della seconda edizione degli Stati generali dell’educazione e della formazione, promossi dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Parma. Dopo la prima edizione a Reggio Emilia nel 2025, la Regione ha scelto di mettere al centro delle tre giornate di Parma la responsabilità che la scuola condivide con famiglie, istituzioni, servizi e associazioni. L’obiettivo è capire come rendere la scuola più inclusiva e capace di accompagnare ragazze e ragazzi nei loro percorsi di crescita, a partire anche da ciò che loro stessi chiedono.

«La sfida è passare da una scuola alla quale si chiede di risolvere tutto a una società che riconosca nell’educazione una responsabilità di tutti», ha spiegato Isabella Conti, assessora alla Scuola della Regione Emilia-Romagna, presentando nei giorni scorsi l’iniziativa.

A «Costruire comunità educanti» era dedicata la giornata inaugurale di ieri, martedì 24 novembre, al Palazzo del Governatore. Il programma si apriva con una lectio dell’ex ministro dell’Istruzione Francesco Profumo sul perché oggi serva una comunità educante. I successivi incontri affrontavano questioni concrete. Che cosa può offrire il territorio dopo il suono della campanella? Come possono i servizi affiancare le famiglie? Quali esperienze aiutano a includere chi rischia di rimanere ai margini? Accanto al confronto tra dirigenti scolastici, amministratori e rappresentanti del terzo settore, il programma prevedeva la testimonianza di due studenti della scuola secondaria di primo grado Micheli di Parma e un intervento del filosofo Lorenzo Gasparrini.

Dal corteo al confronto sull’educazione affettiva

Il corteo di questa mattina ha portato il tema della responsabilità educativa condivisa nelle strade della città. Nel pomeriggio, alla Casa della Musica, il confronto proseguirà su come aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i comportamenti di controllo e a costruire relazioni rispettose. La psicologa e docente universitaria Daniela Lucangeli terrà una lectio sul rapporto tra educazione affettiva e prevenzione della violenza di genere. Seguirà una tavola rotonda con rappresentanti della scuola, del Centro Antiviolenza di Parma, dello Spazio Giovani dell’AUSL di Bologna e della Consulta provinciale degli studenti.

Domani la parola agli studenti dell’Emilia-Romagna

«Come stiamo?» è la domanda che apre la giornata conclusiva di domani, giovedì 26 novembre, dedicata al benessere emotivo di chi frequenta la scuola. Al Paganini Congressi sono attesi oltre 400 ragazze e ragazzi delle scuole e degli enti di formazione dell’Emilia-Romagna. Accanto agli interventi di Sofia Viscardi e del musicista Nicola «Ballo» Balestri, il programma prevede un sondaggio interattivo e uno spazio per testimonianze, racconti e domande. Agli studenti sarà chiesto di dire come vivono la scuola e che cosa vorrebbero cambiare.