Papa Francesco in una traccia alla maturità 2025? Ecco perché è poco probabile

La morte di Papa Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile, è sicuramente un evento storico destinato a segnare il 2025 e la storia recente. Per questo, come riporta Skuola.net, molti studenti alle prese con la maturità quest’anno, tra meno di due mesi, si stanno chiedendo se possa essere proposta una traccia che abbia a che fare con il pontefice.

Resta da capire se le tracce siano già decise e pronte. L’anno scorso, ad esempio, lo erano già a marzo, come rivelato dallo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dipende se anche quest’anno le tracce non riguarderanno quindi eventi successivi a marzo o meno.

Quando comincia la maturità 2025?

Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità si terrà il 18 giugno 2025.

Come si svolgerà l’esame

Come per il 2024, anche per il 2025 si conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni.

Traccia maturità Papa Francesco, ecco su cosa potrebbe vertere

Una traccia su Papa Francesco potrebbe riguardare:

Pace e dialogo interreligioso

Ecologia (enciclica Laudato si’)

Immigrazione e accoglienza

Povertà e giustizia sociale

Il 2025 è anche l’anno del Giubileo, evento che richiama attenzione sul papato e sui valori cristiani nel mondo contemporaneo.

Una traccia su Papa Francesco potrebbe facilmente rientrare in: