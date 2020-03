“In questi giorni ascoltiamo le notizie di tanti defunti, uomini, donne, che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari. Pensiamo a loro e preghiamo per loro. Ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso. La nostra preghiera speciale e per i defunti e i loro familiari”.

Così Papa Francesco durante la messa trasmessa in streaming.

Papa Francesco invita tutti i cristiani a recitare il Padre Nostro mercoledì 25 marzo

Successivamente, nell’Angelus trasmesso sempre via internet, ha invitato invita tutti i cristiani a recitare il Padre nostro mercoledì prossimo (mercoledì 25 marzo) a mezzogiorno. Il 27 marzo, alle 18, il Papa presiederà momento preghiera sul sagrato di San Pietro con piazza vuota. Al termine benedizione Urbi et Orbi con possibilità ricevere indulgenza plenaria.