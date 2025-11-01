Home Attualità Papa Leone nomina San John Henry Newman Dottore della chiesa, in occasione...

Papa Leone nomina San John Henry Newman Dottore della chiesa, in occasione del Giubileo del Mondo educativo

Di
Pasquale Almirante
-
CONDIVIDI

Il Pontefice oggi, celebrando la messa conclusiva del Giubileo del mondo educativo, ha conferito il titolo di Dottore della Chiesa a san John Henry Newman, che è così il 38° Dottore della Chiesa, insieme a sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino, santa Teresa  di Lisieux , lldergarda di Bingen.

E Papa Leone XIV l’ha annunciato durante l’omelia: “In questa Solennità di Tutti i Santi, è una grande gioia inscrivere San John Henry Newman fra i Dottori della Chiesa e, al tempo stesso, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, nominarlo co-patrono, insieme a San Tommaso d’Aquino, di tutti i soggetti che partecipano al processo educativo. L’imponente statura culturale e spirituale di Newman servirà d’ispirazione a nuove generazioni dal cuore assetato d’infinito, disponibili per realizzare, tramite la ricerca e la conoscenza, quel viaggio che, come dicevano gli antichi, ci fa passare per aspera ad astra, cioè attraverso le difficoltà fino alle stelle”. 

E ha anche aggiunto: “La scuola è chiamata a ridare speranza ad un mondo che sembra averla persa. È compito dell’educazione offrire questa Luce Gentile a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura. Per questo vorrei dirvi: disarmiamo le false ragioni della rassegnazione e dell’impotenza, e facciamo circolare nel mondo contemporaneo le grandi ragioni della speranza. Contempliamo e indichiamo costellazioni che trasmettano luce e orientamento in questo presente oscurato da tante ingiustizie e incertezze”.

E ha concluso, dicendo: “Perciò vi incoraggio a fare delle scuole, delle università e di ogni realtà educativa, anche informale e di strada, come le soglie di una civiltà di dialogo e di pace”.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore