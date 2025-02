Parola giovanile del 2025: al via un concorso per i giovani e per le scuole

Sta prendendo avvio in queste settimane una interessante iniziativa per eleggere la parola o l’espressione più significativa dell’uso giovanile per il 2025.

Poco meno di 20 anni fa (eravamo precisamente nel 2008) la casa editrice tedesca Langenscheidt aveva lanciato la Jugendwort des Jahres (“parola giovanile dell’anno”) e nelle ultime tornate, sui vocaboli in lizza, il dibattito collettivo sulla voce da incoronare è stato accesissimo ed entusiasmante.

Da quest’anno arriva anche in Italia in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici, l’Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e le case editrici Zanichelli e Mondadori Edu. L’iniziativa, ideata dal linguista Massimo Arcangeli, docente presso l’Università di Cagliari, è aperta a tutti, ma indirizzata in particolare ai giovani e ai giovanissimi.

Ogni mese, fino a dicembre, verrà selezionata una parola o un’espressione dell’uso giovanile fra le tante in uso (nuove, curiose, interessanti) per arrivare a eleggere, nel rush finale, quella più significativa dell’anno in corso. Enti, aziende e istituzioni, oltre a personalità del mondo dell’imprenditoria, dell’università, della cultura, ecc., hanno già indicato la loro parola giovanile preferita in qualità di testimonial, singoli o collettivi. Invitiamo ora tutte le scuole italiane, fra superiori di primo e di secondo grado, a scegliere a loro volta una o più parole o espressioni giovanili (fino a cinque) candidabili a reginette del 2025, corredando ciascuna di esse di un commento che motivi le scelte effettuate.

Le parole e le espressioni prescelte potranno essere inviate, compreso il commento (1.000 caratteri al massimo, spazi inclusi), all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

L’iniziativa sarà oggetto di un primo bilancio al Festival dell’Italiano (nelle tre tappe previste: Siena, 10-13 aprile; Firenze, 28-30 aprile; Grosseto, in autunno). La “parola giovane” vincitrice del 2025 verrà proclamata nel corso di un evento che avrà luogo, lunedì 1° dicembre 2025, presso il liceo Mamiani di Roma.

La giuria giudicatrice del premio “Parola giovane dell’anno” sarà formata da dieci membri (sette adulti, fra insegnanti, docenti universitari e dirigenti scolastici, e sette giovani di età compresa tra i 14 ei 19 anni) più un presidente (un giovane fra i 20 ei 22 anni).