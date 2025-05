Parte la 3^ edizione di G4GRETA, Girls for Green Technology Applications, per giovani talenti femminili

Sono circa 600 le studentesse coinvolte nella terza edizione di G4GRETA – Girls for Green Technology Applications, il programma formativo promosso da Sapienza Università di Roma, Regione Lazio, EY e EY Foundation, con l’obiettivo di avvicinare le studentesse delle scuole superiori alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) attraverso un approccio inclusivo e sostenibile.



L’iniziativa, di cui dà notizia Teleborsa, che ha coinvolto circa 600 studentesse di Roma e del Lazio, culminerà il 23 maggio presso l’Orto Botanico, dove ogni team presenterà i prototipi delle applicazioni, sviluppate sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e che saranno valutate da una giuria tecnica.

Il progetto G4GRETA nasce per le donne nei percorsi accademici e lavorativi legati all’informatica e alle tecnologie digitali.

Infatti, su 535 immatricolazioni, 452 sono maschi (84,5%) e solo 83 femmine (15,5%), un dato che rallenterebbe, secondo gli esperti, lo sviluppo economico del nostro Paese ed è un problema anche per le donne, perché in questo modo non riescono ad accedere a posizioni ben pagate e molto ricercate nel mercato del lavoro.



per contribuire a sciogliere questa dicotomia, viene ricordato che nelle precedenti edizioni di G4GRETA è stato dimostrato come per il 28% delle studentesse il percorso formativo sia stato un’occasione per “mettersi alla prova con nuove materie” fuori dalle aule scolastiche. Mentre il 60% delle ex partecipanti ha dichiarato che G4GRETA ha permesso loro di capire che “l’informatica può essere utilizzata per qualcosa di più vicino ai loro interessi”, mentre durante il percorso formativo è emerso quanto le parole “gruppo”, “squadra” e “organizzazione” abbiano grande rilevanza per le più giovani.

Il 23 maggio saranno premiati i migliori progetti realizzati durante il periodo di formazione da una giuria composta da enti, aziende, associazioni del territorio e giornalisti. I tre team vincitori saranno premiati per aver sviluppato le app più innovative, sostenibili e inclusive.