Patrizio Bianchi, più autonomia scolastica e licei quadriennali [VIDEO]

Non è facile prevedere quali saranno le scelte politiche del nuovo Ministro Patrizio Bianchi perché molto peseranno le decisioni generali del Governo.

Ad ogni modo, nel suo più recente libro, il Ministro esprime una visione piuttosto chiara della scuola.

Fra i temi centrali ci sono l’autonomia e la valutazione del sistema scolastico, ma non va trascurato il fatto che a Patrizio Bianchi sembra piacere parecchio l’idea dei licei quadriennali.

Sempre che, su questo, non si apra lo scontro con le organizzazioni sindacali.

Di tutto questo e altro ancora si parla nel video di oggi.