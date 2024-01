Paura a scuola: due persone scavalcano i cancelli, sparano un colpo di pistola a salve in aria e fuggono. Partite indagini

Momenti di paura in una scuola media del napoletano: nella mattinata di oggi, 10 gennaio, due persone armate, ancora non identificate, hanno scavalcato i cancelli dell’edificio, si sono introdotte nella scuola e hanno sparato un colpo di pistola in aria. Lo riporta Fanpage.it.

Colpi di pistola a salve

Le due persone, dopo aver sparato, sono poi fuggite dalla scuola. Dal sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, il colpo esploso è risultato poi essere a salve. Ancora le notizie in merito sono frammentarie.

Rientro a scuola di paura

In questi giorni ci sono stati momenti di panico in molte scuole. In una scuola lunedì 8 gennaio in centro a Reggio Emilia, dove si è sentito male un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media, poi morto. L’alunno è entrato dalla porta d’ingresso dell’istituto e stava per salire le scale per dirigersi in classe. Ma all’improvviso ha avuto un malore e si è accasciato al suolo.

Il personale scolastico lo ha subito soccorso e ha chiamato immediatamente il 118. In poco tempo sono arrivati i medici e il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica. Hanno tentato a lungo di rianimarlo. Poi la corsa disperata all’ospedale dove ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso.

Sempre lo scorso 8 gennaio una ragazzina di dodici anni è stata rapita da alcuni sconosciuti all’uscita da scuola, che l’hanno abbandonata in una strada isolata. A trovarla la madre, che l’ha portata in ospedale dove è stato accertato segni riconducibile a una violenza sessuale subita dalla giovane.

Poi in una scuola di Milano una 14enne oggi, 10 gennaio, si è lanciata da una finestra dell’istituto. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice giallo: è ferita e cosciente.