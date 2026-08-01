Paura per 40 studenti e 2 docenti di rientro da un viaggio studio a Londra: l’aereo fa dietro front per un’emergenza

Stavano rientrando in Italia dopo un periodo a Londra, per migliorare la lingua inglese. Mentre erano già in volo, l’aereo ha fatto dietro front, tornando all’aeroporto britannico. È la disavventura vissuta da circa quaranta studenti e due docenti del liceo “Evangelista Torricelli” di Somma Vesuviana, che per fortuna si è risolta per il meglio, anche se la natura del disguido rimane ancora da chiarire.

Quel che è certo è che la paura è stata tanta, scrive Napoli Today. “Il velivolo, un Airbus A320, aveva già attraversato il canale della Manica e si trovava nei cieli della Normandia quando ha cambiato rotta”, riporta la testata. “Dai sistemi di tracciamento risulta che l’equipaggio abbia trasmesso il codice 7700, utilizzato per segnalare una situazione di emergenza e chiedere priorità nelle operazioni di volo”.

“Durante il rientro verso Londra”, si legge ancora, “i ragazzi avrebbero ricevuto dagli assistenti di volo la comunicazione di un problema tecnico. In quei minuti molti di loro hanno contattato le famiglie, inviando messaggi e fotografie dall’interno dell’aereo. La preoccupazione è aumentata dopo l’atterraggio. Il velivolo sarebbe rimasto fermo per circa 40 minuti, con mezzi dei vigili del fuoco e della polizia in pista“.

“Alcuni operatori sono poi saliti a bordo mentre i passeggeri si trovavano ancora nella cabina, effettuando accertamenti anche nelle cappelliere“, riferisce sempre Napoli Today. “Dopo i controlli, gli studenti e i docenti sono stati accompagnati in una struttura alberghiera. Al momento”, conclude la testata, “non è stata comunicata ufficialmente la natura del problema che ha determinato il rientro a Heathrow”.