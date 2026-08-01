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Studenti e genitori
01.08.2026

Maturità 2026, mille euro di premio per 63 “centisti” della provincia di Sondrio. La cerimonia a settembre

Redazione
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Andare bene a scuola, anzi benissimo, conviene. Perché si gettano le basi per costruire il proprio futuro, certamente, ma anche perché, in alcuni casi, può arrivare anche un riconoscimento economico. Come quello “guadagnato” da alcuni studenti della provincia di Sondrio, in Lombardia, che grazie all’ottimo risultato ottenuto all’esame di maturità alla generosità di alcune fondazioni private si ritroveranno con mille euro in più sul conto corrente.

A riportare la notizia è Sondrio Today, che parla di “un riconoscimento concreto al merito per valorizzare l’impegno e l’eccellenza scolastica“. Nel dettaglio, “sono 63 gli studenti degli istituti superiori della provincia di Sondrio che, dopo aver concluso gli esami di maturità con il massimo dei voti, riceveranno un premio di mille euro ciascuno grazie alla prima edizione dell’iniziativa ‘100 con Merito’, promossa da Fondazione AG&B Tirelli in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina“.

“A qualche settimana dalla conclusione degli esami di Stato, è stato definito il quadro degli studenti che hanno raggiunto il massimo risultato”, prosegue il quotidiano digitale, “45 diplomati con 100/100 e 18 con 100/100 e lode, provenienti dagli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, della provincia. La consegna dei premi è in programma sabato 26 settembre al Teatro Sociale di Sondrio, dove i 63 studenti saranno accolti insieme ai loro familiari e amici per una cerimonia dedicata alla valorizzazione del loro percorso scolastico“.

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