Pcto e esperienze all’estero per istituti tecnici e scuole che hanno aderito al 4+2: Valditara firma decreto per 151 milioni

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi, 22 maggio, un decreto per ulteriori 151 milioni, nell’ambito del PNRR, per potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e favorire esperienze all’estero degli istituti tecnici e professionali e delle scuole che hanno aderito al “4+2″.

“Segnale importante che pone al centro lo studente”

“Continua l’investimento nella scuola per fornire agli studenti stesse opportunità di successo formativo e di crescita. Investire nell’orientamento e nelle esperienze all’estero è un segnale importante che pone al centro lo studente, valorizza e favorisce scelte consapevoli per il percorso di studi e di lavoro”, queste le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al PNRR (https://pnrr.istruzione.it/), l’avviso pubblico per l’adesione delle scuole interessate.

I dati

A proposito del numero di istituti superiori che hanno aderito al modello 4+2, i dati ufficiali del ministero dell’Istruzione e del Merito ci dicono che per il prossimo anno scolastico, il 2025/26, le scuole autorizzate passeranno da 180 a 396 e anche i percorsi si incrementeranno in modo sensibile (da 225 a ben 628).

Per la maggior parte degli istituti superiori autorizzati, si tratta del primo anno di adesione a un modello scolastico che comporta diversi aspetti aggiuntivi rispetto al tradizionale percorso di scuola superiore quinquennale: dalle modalità di proposizione delle ore di lezione “spalmate” su quattro anni, piuttosto che cinque, alla gestione di figure esterne alla scuola con alte competenze tecniche elevate ma non di tipo didattico-pedagogico; dall’apprendimento delle procedure di attivazione e monitoraggio dei percorsi da attuare on line, fino alla non sempre agevole gestione nei percorsi e nel post diploma di eventuali allievi provenienti da diversi percorsi formativi rispetto a quelli canonici della scuola pubblica.