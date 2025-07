Pd: rendere gratuito il trasporto pubblico di chi studia

Il Partito democratico propone un contributo fino a 300 euro per studenti tra i 14 e i 24 anni, le cui famiglie hanno un Isee fino a 30mila euro, per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale per il tragitto fra la residenza e il luogo di studio.

Elly Schlein, la segretaria politica del partito, ha osservato: “Da qui parte una campagna nazionale del Pd sul trasporto pubblico e sul diritto a spostarsi in Italia, un Paese in cui spostarsi è sempre più difficile. L’Italia ogni giorno parte con qualche ora di ritardo perché Salvini si occupa di tutto tranne che di fare il suo mestiere, ossia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti”.

“La proposta mira a rendere gratuito il trasporto pubblico per i giovani studenti e il secondo obiettivo è quello di costruire e agevolare una cultura della mobilità sostenibile attraverso il trasporto pubblico locale“.

Il costo complessivo del provvedimento è di 750 milioni di euro. Schlein ha contestato che “davanti a un fabbisogno certificato di circa 800 milioni per il fondo sul trasporto pubblico locale a regioni e comuni, il governo nella scorsa manovra ne mise solo 120”.

“Se non metti quegli 800 milioni, le società di trasporto e gli enti locali non saranno in grado di garantire gli stessi servizi che gli italiani hanno oggi nelle loro città. Quindi il governo dovrebbe avere il coraggio di dire al Paese che sta tagliando anche sul trasporto pubblico locale, cosa che noi continueremo a rinfacciargli”.