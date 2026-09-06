Pei scuola, cos’è e come compilarlo? Ecco perché non è solo un documento da riempire

Indice Il corso

Compilare il PEI non significa semplicemente riempire un documento: significa tradurre in un progetto educativo concreto i bisogni, le potenzialità e il percorso di crescita di un alunno con disabilità. È proprio nella fase della progettazione che possono emergere dubbi e difficoltà: come costruire un intervento realmente inclusivo e coerente con il contesto della classe? Come passare dalla compilazione formale a uno strumento capace di orientare davvero la didattica?

Una scuola che progetta a lungo termine interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana, coerentemente con il contesto in cui opera, non può che essere una scuola autonoma, funzionale alla creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, non solo per alcuni.

L’altra azione richiesta agli operatori della scuola è di rivedere la didattica che necessariamente deve essere innovativa rispetto ad un modus operandi legato alla tradizione meramente “trasmissiva” dell’insegnamento. La capacità gestionale del DS, e dei docenti con responsabilità di coordinamento, consiste nel mettere insieme tutti gli attori che possono contribuire al progetto di inclusione degli alunni e delle alunne che si ritrovano in qualsiasi condizione per far sì che il principio costituzionale della piena affermazione della persona umana nella società civile non venga disatteso.

Il corso

Su questi argomenti il corso Guida alla compilazione del Pei 2026, a cura di Katia Perdichizzi in programma dal 18 settembre.

Il corso accompagnerà i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli allievi con disabilità certificata, in prospettiva bio-psico-sociale secondo le indicazioni del D.L.vo n. 66/17 come modificato dal D.L.vo n. 96/19 e delle Linee guida del Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, tornato nuovamente in vigore con la Sentenza n° 3196/22 del Consiglio di Stato.

TRA I MATERIALI DEL CORSO DA SCARICARE TROVERAI ANCHE I MODELLI DI PEI EDITABILI IN FORMATO .DOCX