Classi differenziate per gli alunni stranieri e con disabilità? La punta di diamante dell’estrema destra alle elezioni in Sassonia-Anhalt

In vista del voto di domenica in Sassonia-Anhalt, il programma scolastico di Alternative für Deutschland (AfD), partito di estrema destra, solleva forti preoccupazioni tra educatori e famiglie. Il partito, dato in testa nei sondaggi, propone l’abolizione dell’inclusione scolastica e l’inserimento di alunni con disabilità e di origine migrante in istituti separati.

Le proposte del programma AfD

Poiché l’istruzione è materia di competenza regionale in Germania, un’eventuale vittoria di Ulrich Siegmund alla guida del Land aprirebbe la strada a un cambio radicale del sistema scolastico. Nel 2023 l’esponente di punta della corrente più radicale del partito, Björn Höcke, aveva definito l’inclusione un «progetto ideologico», mentre in Baviera un altro dirigente aveva proposto classi separate per gli studenti stranieri. Il programma prevede inoltre l’introduzione dell’alzabandiera e del canto dell’inno, la minimizzazione dei riferimenti al nazismo e il divieto di trattare temi legati alle comunità lgbtq+.

Le reazioni di famiglie ed esperti

Come riportato da Repubblica, Andreas Silbersack, capogruppo dei liberali in Sassonia-Anhalt e padre di un ragazzo con sindrome di Down, ha definito la prospettiva «disumana», annunciando l’intenzione di opporsi alle proposte dell’AfD. Un sondaggio del Deutsches Institut für Menschenrechte, citato nell’articolo, indica che il 60% degli alunni con bisogni educativi speciali frequenta ancora scuole speciali in Germania, ma l’82% dei genitori si dichiarerebbe contrario a questo modello. Secondo la ricercatrice Brigitte Schlegel, i dati rappresenterebbero «un chiaro appello alla politica» in favore di scuole inclusive.

Obbligo scolastico e “scuole coraggio”

Tra i punti del programma figura anche la sostituzione dell’obbligo scolastico con un generico “obbligo all’educazione”, che aprirebbe la strada all’istruzione parentale. Il professor Michael Zander, docente di Disabilità e Inclusione alla Hochschule di Magdeburgo, ha osservato che un simile modello, già sperimentato in Austria, rischierebbe di sottrarre alcuni bambini all’educazione democratica. Nel mirino del partito ci sarebbero anche le cosiddette “Courage-Schulen”, la rete di oltre 5mila scuole impegnate su temi di democrazia e pluralismo, di cui 186 si trovano in Sassonia-Anhalt, che l’AfD vorrebbe abolire ritenendole una forma di indottrinamento politico. Il voto di domenica in Sassonia-Anhalt è considerato dagli osservatori un banco di prova significativo per le politiche scolastiche dell’ultradestra tedesca a livello regionale.