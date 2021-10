Pensione scuola, domande entro il 31 ottobre, chi può presentare istanza?

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni per la cessazione dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022, come abbiamo anticipato con ulteriori dettagli. Una nota che riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in servizio all’estero e che ha i requisiti per andare in pensione. Ricordiamo che le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2021.

Chi può presentare domanda?

Il sindacato Flc Cgil chiarisce che può presentare la domanda chi chiede:

la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento;

il trattenimento in servizio oltre il limite dei 67 anni, al solo fine di maturare il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (DM 331/97);

l’accesso al trattamento di APE SOCIALE.

La revoca delle suddette domande, se già presentate, va effettuata entro lo stesso 31 ottobre 2021.