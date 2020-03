Pensioni, pagamento in anticipo ad aprile: le info utili

L’emergenza coronavirus continua e il governo è impegnato a fronteggiare al meglio la grave situazione. Ripercussioni anche dal punto di vista economico. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato, nel corso di un’intervista a La7, novità importanti relativamente alle pensioni: “Insieme a Poste e Inps stiamo anticipando al 26 marzo il pagamento delle pensioni scaglionandolo fino al primo aprile”.

Pertanto, per evitare assembramenti agli sportelli e garantire l’incolumità, in osservanza al Dpcm dell’8 marzo, il governo ha deciso di scaglionare i pagamenti addirittura anticipando la rata di aprile a fine marzo per alcune categorie di pensionati.

Novità, in questo senso, saranno rese note nei prossimi giorni.

Da aprile nuovo meccanismo rivalutazione pensioni

Con la mensilità di aprile 2020 sarà posta in pagamento la pensione nella misura stabilita dalla legge di Bilancio che ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato in occasione della prima rata di gennaio 2020.

La novità consiste nella eliminazione della fascia di rivalutazione delle pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene ora accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione.

Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione solo per i pensionati i cui trattamenti complessivi si collocano nella fascia compresa fra 3 e 4 volte il trattamento minimo.

A questi pensionati, nel mese di aprile, saranno corrisposti anche gli arretrati da gennaio a marzo oltre l’adeguamento della relativa mensilità. Sarà a breve pubblicata la circolare illustrativa dell’operazione.

