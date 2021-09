Pensioni scuola, a breve decreto e circolare: scadenza domande 31 ottobre, ma i Sindacati non ci stanno

Si è svolto oggi, 24 settembre 2021, in videoconferenza, alla presenza anche del direttore dell’INPS dott. Uselli, l’incontro con le Organizzazioni Sindacali sul Decreto Ministeriale riguardante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 e relativa circolare.

Il primo aspetto rispetto al quale i Sindacati hanno avanzato forti critiche riguarda la data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata per il 31 ottobre 2021.

“Riteniamo innanzitutto inaccettabile che il termine finale per la presentazione delle domande sia stato fissato al 31 ottobre 2021 – scrive la FLC Cgil, che continua – La necessità di anticipare i termini, per le ricadute che ciascuna procedura può avere su tutte le altre operazioni di avvio dell’anno scolastico e per i lunghi tempi di emanazione dei provvedimenti propedeutici al riconoscimento del diritto a pensione, non giustifica l’anticipo di 11 mesi rispetto alla data di cessazione. Si tratta di un intervallo in cui le condizioni personali, familiari, di salute, che incidono sulla scelte delle lavoratrici e dei lavoratori, possono completamente modificarsi“.

Oltre al posticipo della scadenza, il Sindacato ha anche avanzato altre richieste. Innanzitutto, garantire la piena funzionalità del sistema per almeno cinque settimane dall’apertura delle funzioni. Poi, che i modelli presenti su istanze online siano integrati prevedendo gli istituti del cumulo e della totalizzazione; e infine che, per quanto riguarda le domande di dimissioni senza diritto a pensione, per le quali la circolare dispone le medesime tempistiche, sia possibile per il lavoratore interrompere il rapporto di lavoro anche in corso d’anno, rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL, considerando la decorrenza della cessazione dal 1° settembre successivo.