Pensioni scuola, entro il 20 aprile si saprà se si ha diritto a cessare dal servizio

Come sappiamo, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e A.T.A è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.

Lo prevede la circolare n. 30142 di trasmissione del decreto 294 del 1° ottobre 2021.

La circolare, condivisa con l’INPS, riporta anche le altre tempistiche che dovranno essere rispettate. Ed è lo stesso INPS che le richiama, con un apposito comunicato.

La prima data da ricordare è il 14 gennaio 2022; quindi, con riferimento a coloro che presenteranno domanda di cessazione, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno:

definire, entro il 14 gennaio 2022, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo , prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite;

supportare l'INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative tramite l'utilizzo prevalente dell'applicativo Nuova Passweb.

Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo che, a seguito di specifici accordi con l’Istituto, sono state digitalizzate e trasferite all’Ufficio centrale Estratto Conto della Direzione Generale INPS, saranno definite da questo Ufficio, che si occuperà anche della sistemazione delle relative posizioni assicurative.

L’accertamento del diritto alla pensione sarà invece effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022.