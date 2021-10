Pensioni scuola, il riscatto della laurea conviene? E gli anni di servizio presso una parificata?

Il riscatto della laurea conviene? No, adesso non conviene, lo chiarisce il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nella diretta della Tecnica della Scuola di giorno 4 ottobre.

Riscattare la laurea conviene?

“Non conviene – spiega – perché si parla di quote che oscillano dagli 8mila ai 10mila euro per anno universitario, dunque 4 anni di università potrebbero arrivare a costare anche 40mila euro”.

“Altra cosa è se la richiesta del riscatto della laurea fosse avvenuta prima del 1996, in quel caso era molto conveniente e con 4 o 5mila euro si potevano riscattare anche 4 anni di università”.

Una lettrice della Tecnica della Scuola, peraltro, laureatasi nel lontano 1977, avendo fatto domanda di riscatto della laurea nella seconda metà degli anni novanta, è arrivata a pagare circa 44 milioni di lire, ci informa.

Sul tema, l’avvocato di legislazione scolastica Dino Caudullo aggiunge: “Andare ad affrontare una spesa di 40mila euro, per di più alle soglie della pensione, non vale la pena, anche perché, ammesso che il riscatto non lo si paghi in unica rata, dilazionato nel tempo andrebbe comunque ad incidere sulla mensilità delle pensione”.

E il riscatto degli anni di servizio prestati presso una scuola parificata?

Il riscatto della laurea non è la sola criticità. Lo stesso avvocato Caudullo spiega anche che “nel caso di una scuola parificata che non abbia pagato i contributi a un docente, quest’ultimo non potrà riscattare il servizio se non a seguito di un contenzioso”.