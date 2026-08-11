Immissioni in ruolo 2026, dopo l’email di accettazione della sede, ce ne sarà un’altra per la registrazione del contratto?

Come stanno procedendo le immissioni in ruolo dei docenti 2026-2027? In molte province i posti di sostegno residuati per passare al ruolo da GPS I fascia sono già esauriti, cosa si prospetta nei prossimi giorni? Mini call veloce, si rischia di arrivarci con pochissimi posti disponibili. Cosa dicono i numeri?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 5 agosto alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara.

Dopo l’email di accettazione della sede, ne riceveremo un’altra per la registrazione del contratto o questo avviene dopo la presa di servizio?

A questo domanda, il nostro esperto ha risposto: “Il contratto viene stipulato necessariamente dopo la presa di servizio del 1° settembre. Sarà la segreteria della scuola a estrarre il contratto dal sistema, sottoporlo alla firma del docente e trasmetterlo alla Ragioneria Territoriale dello Stato per l’attivazione economica del ruolo”.