Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Proteste giovani, i danni li pagano i genitori?

guarda
Docenti
27.10.2026
Aggiornato alle 16:04

Per un docente precario è meglio accettare una supplenza breve oppure aspettare un incarico annuale?

Lucio Ficara
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Procedura di convocazione e incarico da GI
Accettare supplenze brevi potrebbe convenire

Molto spesso i docenti precari fanno i calcoli per il punteggio delle graduatorie GPS o delle GI e quindi guardano anche la lunghezza delle supplenze per puntare a fare più punti possibile. Quindi una domanda sorge spontanea: “Per un docente precario è meglio accettare una supplenza breve oppure attendere un incarico annuale?“.

Procedura di convocazione e incarico da GI

Ai sensi dell’art.14 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, si riscontra che le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che
siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione (che per inciso avviene tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica che il docente ha inserito nel sistema informatizzato di Istanze Online) contiene:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

Accettare supplenze brevi potrebbe convenire

Sulle supplenze brevi e saltuarie, in termini di accettazione, possiamo dire che è come un terno a lotto. Accettare potrebbe essere una decisione molto positiva, soprattutto se la supplenza, attraverso un sistema di proroghe continue, si prolunga per diverse settimane o addirittura per diversi mesi. L’accettazione di una supplenza breve, potrebbe essere nociva se, qualche giorno dopo, arivasse un’altra supplenza più lunga ma sempre breve e saltuaria. È importante sapere che un docente non può lasciare una supplenza breve e saltuaria per un’altra supplenza breve e saltuaria che ha una scadenza più lunga rispetot la prima. Tuttavia ci sentiamo di dire che non accettare una supplenza è sempre un’occasione persa e, comunque sia, conclusa una supplenza si torna ad essere inoccupati e pronti per ricevere altre supplenze brevi e saltuarie.

In ogni caso un docente supplente che dovesse accettare una supplenza breve e saltuaria, potrà lasciare tale supplenza per un’altra supplenza ottenuta da GPS o ottenuta da GI, purché in quest’ultimo caso abbia una scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Come diventare insegnanteincarichi di supplenzaPrecariSupplenze brevi

Posso ottenere una supplenza sul sostegno anche senza specializzazione?

I 60 CFU per insegnare: chi deve conseguirli e chi può accedere ai percorsi ridotti?

Ho conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno: come posso diventare docente di ruolo?

Ho una laurea triennale: posso insegnare o ottenere una supplenza?

Ho soltanto il diploma: posso diventare insegnante?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scuola palestra di democrazia: ne parlano a Verona 400 educatori provenienti da 20 Paesi

Reginaldo Palermo

Intelligenza artificiale nella scuola, novità nel nuovo decreto. Flc Cgil: serve attenzione su formazione, contrattazione e sicurezza

Redazione

Scuola occupata, l’accusa: “Il ds ha schiaffeggiato dei ragazzi”. Lui si difende: “Aggredito per primo da incappucciati”, portato in ospedale

Redazione

Pei definitivo entro il 15 ottobre e Glo anche online: gli emendamenti al decreto scuola

Redazione
vai alla ricerca avanzata