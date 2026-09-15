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15.09.2026

Incarichi temporanei Ata, Valditara firma decreto: almeno 700 nell’a.s. 2026/2027, sosterranno le scuole nel processo di dimensionamento

Redazione
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Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi, 15 settembre, un importante decreto di riparto per l’assegnazione di 19 milioni aggiuntivi agli Uffici Scolastici Regionali per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’anno scolastico 2026/2027 per sostenere le istituzioni scolastiche nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica.

Le risorse aggiuntive stanziate consentiranno l’attivazione di almeno 700 incarichi temporanei da assistente amministrativo – che possono aumentare in caso di collaboratori e operatori – assicurando una migliore organizzazione e funzionalità delle scuole, nell’ottica della garanzia del diritto allo studio degli studenti grazie a un supporto concreto a quelle scuole oggetto di dimensionamento.

Giuseppe Valditaraincarichi di supplenza

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