Percorsi abilitanti, aggiornamento GPS 2024-26 e titoli conseguiti all’estero: le ultime novità – DIRETTA ore 16,00

Il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 settembre dello stesso anno, nel definire il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ha determinato non solo i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, ma anche i requisiti dei centri, le modalità organizzative, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.

Avvio dei percorsi

Entro il 31 dicembre l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) avrebbe dovuto esprimere il proprio parere motivato in merito ai requisiti e alle proposte avanzate dagli atenei e dalle istituzioni AFAM al fine di attivare i percorsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fase transitoria

In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione dovevano terminarsi, entrano il 31 maggio 2024. considerato che il Ministro dell’Istruzione e del Merito avrebbe comunicato al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale da abilitare secondo le relative classi di concorso, avviando l’offerta formativa dei trenta CFU in sede di prima applicazione, in modo da completare tutto il percorso entro il 28 febbraio 2024.

Iscrizione con riserva in GPS prima fascia

Considerato che la bozza dell’O.M. prevede, la possibilità di iscriversi in prima fascia con riserva da sciogliere entro il 30 giugno, qualora fossero stati rispettati i tempi previsti dal DPCM, i docenti interessati avrebbero potuto iscriversi in GPS; mentre secondo quando si prospetta adesso se riusciranno a conseguire il CFU necessari e l’abilitazione, potranno iscriversi negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/2026 e accedere in prima fascia nel successivo biennio 2026/2028.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all’estero e sono sprovvisti del riconoscimento, nella domanda dovranno dichiarare di aver richiesto il riconoscimento del titolo. I suddetti candidati saranno inseriti con riserva a pettine e non più in coda in prima fascia e avranno diritto alla stipula del contratto a tempo determinato con la clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.