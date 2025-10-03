Percorsi abilitanti docenti a.a. 2025/26, il MUR scrive a Università e AFAM: proposte entro il 24 ottobre – NOTA

Percorsi abilitanti docenti a.a. 2025/26, il MUR scrive a Università e AFAM:...

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) fornisce indicazioni operative per l’avvio dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti per l’anno accademico 2025/2026.

Con la nota il MUR comunica a Università e Istituzioni AFAM le procedure di accreditamento iniziale e di presentazione della nuova offerta formativa per vari tipi di percorsi abilitanti, che includono corsi da 60, 30, e 36 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA).

La nota stabilisce che le istituzioni devono presentare le loro proposte esclusivamente tramite la banca dati CINECA RAD-SUA CdS tra il 6 e il 24 ottobre 2025, coordinando l’offerta con il fabbisogno comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Vengono inoltre fornite regole dettagliate sui requisiti, come la possibilità di svolgere attività telematicamente fino al 50% e l’obbligo di riaccreditare i percorsi sulle nuove classi di concorso stabilite dal DM 255/2023.

Corsi da attivare nell’a.a. 2025/26

Per l’anno accademico 2025/2026, è stata comunicata la necessità di attivare i percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado, come previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023.

La comunicazione è stata data dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) con una nota del 25 luglio 2025.

Le tipologie di percorsi che dovranno essere attivate per l’a.a. 2025/2026 sono le seguenti, come specificato nella documentazione:

Percorso abilitante da non meno di 60 CFU/CFA Corrisponde al percorso di formazione iniziale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 1 del D.P.C.M.). Percorso preordinato all’acquisizione di 30 CFU/CFA per vincitori di concorso: Destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 2 del D.P.C.M.). Percorso preordinato all’acquisizione di 30 CFU/CFA: Riguarda i percorsi di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 2 del D.P.C.M.). Percorso preordinato all’acquisizione di 30 CFU/CFA di completamento per vincitori di concorso: Destinato ai vincitori del concorso di cui all’articolo 18 bis, comma 1, del D. Lgs. 59/2017 (secondo periodo, comma 3) (Allegato 4 del D.P.C.M.). Percorso preordinato all’acquisizione di 36 CFU/CFA di completamento: Destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano già conseguito i 24 CFU/CFA (secondo periodo, comma 4, dell’articolo 18 bis, del D. Lgs. 59/2017) (Allegato 5 del D.P.C.M.).

È importante notare che, in coerenza con l’attuale assetto ordinamentale previsto dal DM 255/2023, i percorsi precedentemente accreditati su vecchie classi di concorso indicate in tabella dovranno essere nuovamente accreditati e attivati sulle nuove classi. Inoltre, si valuterà l’autorizzazione, entro un numero limitato di posti, anche per corsi relativi a classi di concorso per le quali non è stato riscontrato un fabbisogno specifico.

Per l’a.a. 2025/2026, l’attività formativa (con eccezione dei tirocini e dei laboratori) potrà essere svolta telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale. Questa previsione è stata prorogata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

NOTA MUR