Percorsi abilitanti docenti, quelli di completamento dovranno concludersi entro l’8 agosto, tutti gli altri entro il 19 novembre 2025 – NOTA

Il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno pubblicato una nota congiunta riguardante le tempistiche per la conclusione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

Facendo seguito alla nota del 4 aprile scorso, concernente “Ulteriori indicazioni sull’offerta formativa destinata ai vincitori di concorso percorsi “di completamento” a.a. 2024/2025”, i due Ministeri ricordano che i percorsi di cui agli allegati 2, 4 e 5 del DPCM 4 agosto 2023 (cosiddetti percorsi di completamento per i vincitori del concorso PNRR1) dovranno concludersi entro e non oltre l’8 agosto 2025 per consentire il consolidamento della posizione degli interessati per l’anno scolastico 2025/2026, che dovrà avvenire entro il 1° settembre 2025.

Per quanto concerne invece le altre tipologie di percorso di formazione iniziale, in questi casi il termine finale è fissato al 19 novembre 2025. Il rispetto della tempistica indicata è strettamente correlato alla partecipazione dei docenti abilitati alla terza procedura concorsuale (concorso PNRR3).

Per conclusione del percorso – precisano MIM e MUR – si intende la formale l’attribuzione del titolo di abilitazione per i docenti che abbiano superato la prova finale.

LA NOTA