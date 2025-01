Percorsi abilitanti, riunione informativa al Mim il 24 gennaio alle 10,30: secondo ciclo al via in primavera?

Domani, 24 gennaio, alle ore 10,30, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si terrà una riunione informativa sulla formazione iniziale del personale docente di scuola secondaria, ossia sui percorsi abilitanti. Lo riporta Flc Cgil.

Ricordiamo che lo scorso 31 dicembre è finita la cosiddetta “fase transitoria” relativa ai meccanismi di assunzione dei docenti in Italia.

Come abbiamo già spiegato, dopo il termine del 31 dicembre 2024, la partecipazione ai concorsi docenti dovrebbe essere riservata ai docenti abilitati con i nuovi percorsi da 60 CFU.

Percorsi richiesti

Come abbiamo scritto, dovrebbe essere attivato il secondo ciclo dei percorsi abilitanti. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha ritenuto necessari che fossero attivati i seguenti percorsi:

• Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all’art. 2 -bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 (allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023);

• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023);

• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023);

• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del DPCM del 4 agosto 2023);

• Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del DPCM del 4 agosto 2023).

Svolgimento delle attività

Lo svolgimento delle attività per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 potrà essere svolte telematicamente, in modalità sincrona fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori.

Riserva dei posti

Usufruiscono della riserva dei posti relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell’Istruzione e del Merito, coloro che hanno:

• Svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti;

• Sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

• I titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni.

Ulteriori abilitazioni

Per quanto riguarda i corsi per il conseguimento di un’ulteriore abilitazione, possono essere erogati coerentemente all’offerta formativa accreditata nell’anno accademico 2023/2024; mentre per eventuali nuovi percorsi formativi, non accreditati, potranno essere erogati solo previo accreditamento.

Attivazione dei percorsi

In considerazione dei tempi tecnici previsti per l’accreditamento e il controllo dei requisiti previsti dalla normativa, è molto plausibile che i percorsi abilitanti saranno avviati nella primavera del 2025.