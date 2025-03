Percorsi abilitanti, secondo decreto MUR: possibili una sola domanda per classe di concorso e la frequenza contemporanea con il TFA sostegno

Percorsi abilitanti, secondo decreto MUR: possibili una sola domanda per classe di...

Il Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il secondo decreto di autorizzazione dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025, al quale sono allegati:

ALLEGATO A – Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024

– Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024 ALLEGATO B – Tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Segnaliamo in particolare due specifiche contenute nel decreto.

Solo una domanda per classe di concorso

Il decreto MUR specifica chiaramente che ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Possibile la contemporanea frequenza dei percorsi con il TFA sostegno

Altro importante chiarimento riguarda il TFA sostegno.

Per l’a.a. 2024/2025 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con il nono ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

