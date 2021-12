Percorsi quadriennali, al via nuove mille prime classi: avviso per le scuole in scadenza il 4 gennaio

Percorsi quadriennali, al via nuove mille prime classi: avviso per le scuole...

Al via il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, attivato in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è online l’avviso destinato alle scuole, che consente la costituzione di mille nuove classi.

Il corso di studi sperimentale quadriennale deve garantire l’insegnamento

di ciascuna disciplina prevista dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida.

Le istituzioni scolastiche interessate devono presentare la candidatura entro le ore 23,59 del 4 gennaio 2022, inviando l’istanza di partecipazione secondo i modelli allegati all’Avviso, unitamente alla documentazione

richiesta, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio scolastico regionale competente.



Le graduatorie dei progetti approvati saranno pubblicate sui siti degli

Uffici scolastici regionali entro il 21 gennaio 2022.