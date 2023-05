Periodo di prova docenti neo-assunti, come avverrà la valutazione? Indicazioni su colloquio e test finale

Periodo di prova docenti neo-assunti, come avverrà la valutazione? Indicazioni su colloquio...

Sta volgendo al termine il percorso formativo per i docenti neo-assunti nell’a.s. 2022/23.

A partire da settembre scorso, il percorso si è sviluppato in quattro distinte fasi:

incontri propedeutici e di restituzione finale;

laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie;

peer to peer ed osservazione in classe;

formazione on line.

Al termine, è prevista una valutazione del percorso formativo seguito dall’insegnante.

Come avverrà la valutazione

Il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.

Il colloquio

Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.

Il test finale

Il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il test finale, elemento di novità, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione.

