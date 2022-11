Periodo di prova per circa 60 mila docenti neo-assunti: come si svolgeranno le attività formative nell’a.s. 2022/23 [NOTA]

Periodo di prova per circa 60 mila docenti neo-assunti: come si svolgeranno...

Le attività dell’anno di formazione e prova, per i circa 60.000 docenti neoassunti coinvolti, sono iniziate con l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 e a breve sarà anche aperto l’ambiente online Indire in supporto alla formazione, che avverrà nelle prossime settimane.

Intanto, è stata pubblicata la nota 39972, recante “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”.

Le regole per quest’anno scolastico sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, che disciplina anche le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Le quattro fasi

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

incontri propedeutici e di restituzione finale; laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie; peer to peer ed osservazione in classe; formazione on line.

Durata del percorso

Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.

La piattaforma Indire

Importanti sono le attività che i neoassunti sono chiamati a svolgere sulla piattaforma INDIRE, fra le quali si richiamano: l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze iniziale e conclusivo, l’analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell’attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale.

Monte ore complessivo per le attività di formazione

incontri propedeutici e di restituzione finale 6 ore complessive massime

laboratori formativi/visite a scuole innovative 12 ore

peer to peer 12 ore

formazione on line 20 ore

Valutazione del percorso

Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione.

Il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A del DM, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) al Comitato di valutazione.

LA NOTA