Personale ATA 24 mesi, requisiti d’ammissione

In ottemperanza alla nota ministeriale n° 13671 del 05 aprile 2022 ogni USR entro il 26 aprile dovrà emanare, per tutte le province di propria competenza, i bandi di concorso per soli titoli per ciascun profilo professionale dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.

Profili professionali interessati

Collaboratore scolastico Addetto alle aziende agrarie; Assistente amministrativo; Assistente tecnico; Cuoco; Infermiere; Guardarobiere.

Dove trovare i bandi

Gli interessati possono trovare i relativi bandi nei siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

Presentazione domanda per aggiornamento

Possono presentare domanda di aggiornamento i candidati già inseriti nella graduatoria permanente dichiarando i titoli e il servizio conseguiti entro la data di scadenza della domanda prevista per il 18 maggio2022.

Prima inclusione graduatorie

Possono accedere per la prima volta alla graduatoria 24 mesi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di studio richiesto per il profilo specifico:

per il profilo specifico: Assistente amministrativo (diploma di maturità);

Assistente Tecnico (diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale);

Collaboratore Scolastico (diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale rilasciati o riconosciuti dalla regione);

Cuoco (diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina);

Infermiere (laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere);

Guardarobiere (diploma di qualifica professionale di operatore della moda);

Addetto alle aziende agrarie (diploma di qualifica professionale di: operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

aver svolto un minimo di 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni di servizio , anche non continuativo, nelle istituzioni statali o presso gli enti locali entro la data di scadenza della presentazione della domanda nel profilo per il quale si chiede l’iscrizione.

, anche non continuativo, nelle istituzioni statali o presso gli enti locali entro la data di scadenza della presentazione della domanda nel profilo per il quale si chiede l’iscrizione. essere inserito nella graduatoria di terza fascia e prestare servizio nella stessa provincia e nello stesso profilo per il quale si chiede l’iscrizione.

I candidati che nell’aggiornamento del 2021 hanno chiesto il depennamento per presentare domanda di terza fascia in provincia diversa, possono presentare la domanda d’inserimento nella nuova provincia.

Modalità presentazione domanda

La domanda sarà accolta solamente se presentata attraverso il servizio istanze on line utilizzando un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione.

Dichiarazione titoli

Tutti i titoli in possesso del candidato sia per l’aggiornamento sia per le nuove inclusioni vanno dichiarati sotto la propria responsabilità secondo le disposizioni previste dalla legge 445 del 2000.