Personale ATA 24 mesi: requisiti e riserva dei posti servizio civile

Con la nota 87838 del 10 aprile 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato a indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA al fine di costituire le graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2025/2026,

Requisiti d’ammissione

Alle graduatorie permanenti del personale ATA, possono eccedere coloro che hanno svolto almeno 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni) nel profilo ATA per il quale chiede di essere inserito o in un profilo direttamente superiore

Novità fra i requisiti

In merito ai requisiti d’ammissione la nota facendo espresso riferimento all’allegato A al nuovo CCNL/scuola 2019/2021, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha previsto, per i candidati che devono inserirsi per la prima volta ai profili professionali ATA, escluso per il profilo di collaboratore scolastico, la CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale).

Ulteriore novità

Fra le novità previste, oltre alla CIAD (Certificazione Internazionale di Certificazione Internazionale) è prevista la riserva dei posti pari al 15 % per gli aspirati che hanno svolto sia il servizio civile universale, sia il servizio civile nazionale senza demerito. Quest’ultima novità trova legittimazione nel decreto n° 25 del 14 marzo 2025 all’art. 4 comma 4 che modificando l’art, 18 comma 4 del Decreto n° 40 del 6 marzo 2017 ha equiparato il servizio civile nazionale a quello universale,

