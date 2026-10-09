Supplenze terza fascia Ata come collaboratore scolastico ecco come aumentare il punteggio per l’aggiornamento del 2027

In primavera 2027, probabilmente tra aprile e maggio, si potranno presentare le istanze per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto terza fascia ata per il triennio 2027-2030. Ecco come aumentare il punteggio per l’aggiornamento di tale graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico.

Graduatorie di Istituto terza fascia ata

È utile ricordare che le graduatorie di Istituto di terza fascia Ata si aggiornano ogni tre anni dall’ultimo aggiornamento. Ancora è in atto il triennio 2024-2027 che ha reso valide le attuali graduatorie per gli anni scolastici 2024-2025, 2025/2026 e 2026-2027. Molto probabilmente, al netto di possibili modifiche normative, il prossimo maggio 2027 si riapriranno i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per il triennio 2027-2030.

La sezione della domanda per la scelta dei profili verrà strutturata in modo da evidenziare una lista che propone tutti i profili del personale ATA per i quali si può richiedere la partecipazione alle Graduatorie d’Istituto di III Fascia valevoli per il nuovo triennio 2027-2030. Si parte dal profilo di Assistente Amministrativo, poi c’è il profilo di Assistente Tecnico, Cuoco, Operatore dei servizi Agrari, Collaboratore scolastico, Guardarobiere, Infermiere e Operatore scolastico.

Il profilo di collaboratore scolastico

È importante sottolineare che il Collaboratore Scolastico è il profilo con i requisiti meno stringenti rispetto gli altri profili. Può accedere chi possiede uno dei seguenti titoli: diploma di qualifica professionale (triennale o quinquennale), maestro d’arte, scuola magistrale, diploma di maturità di qualunque tipologia, oppure qualifica triennale regionale (IeFP). La CIAD non è richiesta come requisito di accesso per il CS — è il profilo più accessibile dell’intero comparto e quello che apre l’ingresso al lavoro scolastico anche a chi possiede solo una qualifica professionale di base.

Il titolo di accesso per la domanda di collaboratore scolastico potrebbe essere anche il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Per aumentare il punteggio del titolo di accesso, in caso si abbiano più titoli di accesso validi, è conveniente accedere con il titolo che ha il punteggio più alto.

Per aumentare il punteggio in graduatoria ATA del profilo di Collaboratore Scolastico sarebbe opportuno acquisire le qualifiche regionali del settore socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo.

Il Decreto ministeriale che sarà utilizzato per l’aggiornamento delle graduatorie Ata di terza fascia dovrebbe riconoscere per il triennio 2027-2030 1 punto ciascuna alle qualifiche rilasciate dalle Regioni con valore nazionale, si valutano al massimo due titoli per un massimo di 2 punti.

Poi è importante acquisire la certificazione informatica aggiuntiva, che sarà valutata 0,25 punti per tutti i profili ATA, nel caso del Collaboratore scolastico la CIAD potrà essere valutata come certificazione informatica aggiuntiva. Si valuta un solo titolo informatico aggiuntivo.

Punteggio del servizio in scuole statali

Per quanto riguarda il servizio prestato nel profilo di collaboratore scolastico, come previsto dal DM 89/2024 sarà: