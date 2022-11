Personale ATA. Richiesta chiarimenti

Neo diplomati ci chiedono cosa sono gli ATA, quali funzioni svolgono, quale procedura bisogna seguire per accedere a uno dei profili previsti dalla normativa e quali titoli bisogna possedere per presentare la domanda?

Chi è il personale ATA

Con il termine ATA, acronimo di (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), si indica il personale operante negli istituti e scuole d’istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e dei convitti con il compito di svolgere funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

Procedura da seguire

Per accedere al ruolo dei diversi profili ATA è necessario conoscer quale procedura è prevista dall’amministrazione statale. Sono previste tre graduatorie, di cui solo a due si può accedere poiché la seconda è a esaurimento. La prima definita comunemente graduatoria 24 mesi alla quale possono accedere tutti gli aspiranti con 24 mesi di servizio nelle istituzioni statali e si aggiorna annualmente; la seconda definita di terza fascia alla quale possono accedere tutti gli aspiranti con dei titoli specifici per ogni profilo.

Quando uscirà la prossima O.M.

Poiché l’ultimo aggiornamento/inserimento è stato eseguito nella primavera del 2021, è molto plausibile che il prossimo avverrà nella primavera del 2024.

Profili personale ATA previsti

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree:

• area A Comprende il solo profilo del Collaboratore scolastico (CS), presente in tutte le scuole;

• area AS comprende il solo profilo del Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), presente solo negli istituti agrari.

• area B comprende i seguenti profili:

• area D comprendente il solo profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), presente in tutte le scuole.

Requisiti per accedere ai diversi profili

Per accedere a ognuno dei suddetti profili, la norma prevede, il possesso di:

• profilo Collaboratore scolastico (CS) : Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;

• profilo Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria: Diploma di qualifica professionale di:

operatore agrituristico;

operatore agro industriale;

operatore agro ambientale.

Termine ultimo per acquisire i titoli

I titoli sia per accedere al profilo, sia per aggiornare il punteggio con l’acquisizione di altri titoli culturali o di servizio, devono essere posseduti entro una data di scadenza indicata nell’ordinanza ministeriale in uscita nel 2024.