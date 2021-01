Petizione online per la scuola in presenza dei nostri figli

Buongiorno, sono la mamma di un ragazzo di seconda superiore a Vicenza e di una ragazza di terza media a Sandrigo. In questo momento difficile dopo l’ennesima proroga della didattica in presenza, mi sono sentita impotente ed ho riflettuto su cosa potevo fare. Ho pertanto deciso di creare una petizione online gratuita per far sentire la nostra voce. Non si tratta di schierarsi a livello politico né di fare polemica fine a se stessa…ma l’obiettivo è quello di far sentire la nostra voce perché il tema venga ripreso in Regione senza che trascorra tutto il mese di gennaio, perché non ci sia un ulteriore proroga e perché si pensi ad un piano di rientro graduale.

Sotto riporto il messaggio che ho scritto ed il link della petizione.

Ognuno potrà prendere visione della petizione e se ha lo stesso pensiero firmarla e condividerla. Chi ha un altro pensiero, senza problemi cestina il messaggio. Massima libertà di pensiero e scelta.

RIDIAMO LA SCUOLA IN PRESENZA AI NOSTRI FIGLI

Se ti va, puoi cliccare sul link e leggerla.

Se sei d’accordo puoi firmarla e condividerla dove e come vuoi.

Più firme raccogliamo meglio è … per far sentire la nostra voce!

http://chng.it/fDnTkCwk

Monica Loriggiola