Petizione per la fornitura gratuita di mascherine ffp2 ai docenti

Buonasera, ho lanciato all’inizio di febbraio questa petizione per la fornitura gratuita di mascherine ffp2 ai docenti ad oggi ho raggiunto da solo 25.686 firme. Ho intenzione di consegnarle al presidente del consiglio Draghi e al ministro dell’istruzione Bianchi. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli insegnanti di sostegno sono i più esposti ai rischi di contagio da Sars-Covid-19, dal momento che i bambini da 0 a 6 anni e i bambini disabili non hanno l’obbligo dell’uso della mascherina e la sola chirurgica non fornisce a questa categoria di insegnanti la giusta protezione.

Non è giusto che ogni giorno di tasca propria debbano comprare le ffp2. Sosteniamo questa petizione per fornire gratuitamente a tutti gli insegnanti e con urgenza a quelli della scuola dell’infanzia e agli insegnanti di sostegno questa preziosa protezione.

Carmine Allocca