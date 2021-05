Pfizer autorizzato in Usa per vaccinare i 12-15enni

La Food and Drug Administration ha autorizzato il vaccino Pfizer negli Usa per vaccinare la fascia d’età compresa fra 12-15 anni.

La notizia è stata data dal Washington post attraverso twitter, anche se il via libera era atteso da alcuni giorni, dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti.

Vaccinare i più giovani è anche la chiave per aumentare, secondo quanto si apprende dagli esperti, il livello di immunità di gregge e ridurre il numero di ricoveri e decessi.

L’ok della Fda apre ora la campagna di vaccinazione a milioni di altri americani.

Come si vede una buona organizzazione riesce, in tempi accettabili e senza spiegamenti di eserciti, a intervenire con efficacia laddove ancora ci fossero sacche di esclusi, mentre il sistema sanitario americano, pur con le sue note carenze, perché non assicura l’universale assistenza, sta dando prova di efficienza.