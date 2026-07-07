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07.07.2026

Piano Estate 2026 e Dispositivi digitali, pubblicate le graduatorie dei due avvisi

Lara La Gatta
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Indice
Piano Estate 2026
Dispositivi digitali

In questi giorni il MIM ha pubblicato le graduatorie relative a due avvisi: Piano Estate e Dispositivi digitali.

Piano Estate 2026

L’Avviso pubblico prot.n. 112894 dell’11 maggio 2026 intende ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni, per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027.

L’avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall’Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 ed è finanziato con le risorse stanziate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 maggio 2026, n. 79.

L’iniziativa è cofinanziata dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) nell’ambito del PN Scuola 2021-2027.

I progetti dovranno essere avviati almeno per il 30% dei moduli autorizzati entro il 31 dicembre 2026 e dovranno essere formalmente chiusi entro la data del 31 dicembre 2027.

Con Decreto Direttoriale n. 37 del 15 giugno 2026 il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive delle scuole ammesse a finanziamento.

Dispositivi digitali

L’avviso del 24 aprile 2026 è invece finalizzato all’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso gratuito al personale della scuola per esigenze di servizio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Operativo Complementare (POC) al PON “Per la Scuola” 2014-2020, con l’obiettivo specifico di diffondere la società della conoscenza e adottare approcci didattici innovativi. Il finanziamento punta in particolare a potenziare i centri scolastici digitali, garantendo accessibilità nelle regioni più sviluppate, in transizione e meno sviluppate.

Le istituzioni scolastiche statali interessate potranno beneficiare di risorse destinate a una vasta gamma di forniture tecnologiche. Tra i beni ammissibili figurano:

  • Personal computer fissi e portatili (laptop, notebook, netbook) e tablet dotati di microfono e webcam.
  • Accessori hardware come tavolette grafiche, cuffie e document camera.
  • Software e licenze per piattaforme di e-learning e web-conference (entro un limite del 20% del budget per le forniture).
  • Libri e sussidi didattici digitali.

I progetti autorizzati dovranno essere formalmente chiusi e rendicontati entro la data del 30 settembre 2026, in considerazione della conclusione della programmazione POC 2014-2020.

Con Decreto Direttoriale n. 48 del 3 luglio 2026 il MIM ha pubblicato le graduatorie definitive.

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