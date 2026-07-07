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07.07.2026

Graduatorie 24 mesi ATA, scadenza 13 luglio per scegliere le sedi (allegato G): non deve compilarlo chi ha optato per la rinuncia delle supplenze

Lara La Gatta
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Con la nota ministeriale 16012 del 18 giugno 2026 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi dell’anno scolastico 2025/2026 in relazione alle graduatorie a.s. 2026/2027 per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

L’istanza, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2026.

La scelta delle sedi è indispensabile per l’attribuzione delle supplenze da graduatoria d’istituto di prima fascia.

Si ricorda che gli aspiranti possono scegliere fino a 30 scuole.

Non deve compilare l’allegato G chi ha ha optato, nella domanda, per la rinuncia delle supplenze nella domanda (allegato F).

Concorso 24 mesigraduatorie 24 mesi ATA

Graduatorie 24 mesi ATA, scelta delle sedi (allegato G) dal 23 giugno al 13 luglio 2026

Graduatorie 24 mesi Ata, ecco quelle pubblicate fino a questo momento [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatoria ATA 24 mesi: il servizio nel profilo superiore va calcolato nel profilo inferiore

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