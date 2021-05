Piano Estate, ecco le graduatorie provvisorie per i fondi PON

Il Ministero ha pubblicato le graduatorie provvisorie riferite ai progetti PON “Apprendimento e socialità”, previsti nell’ambito del Piano scuola estate.

Decorso il termine di 5 giorni dalla pubblicazione, a seguito delle ulteriori necessarie verifiche da parte dell’Autorità di gestione, verranno pubblicate sulla medesima pagina del sito le graduatorie definitive e saranno autorizzati gli interventi secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse programmate e disponibili nell’ambito del piano finanziario del PON e del POC.

In proposito, ricordiamo che con il PON saranno stanziati 320 milioni di euro.

In totale, come ha fatto sapere il Ministero, sono state presentate 5.888 candidature, così suddivise:

Le scuole hanno inviato progetti per attivare soprattutto moduli di potenziamento linguistico, di rafforzamento delle competenze di base, in particolare in Italiano e nelle materie cosiddette STEM (materie scientifiche), moduli sul digitale.