Piano Estate: due finestre temporali per le candidature e chiarimenti su delibere collegiali

Piano Estate: due finestre temporali per le candidature e chiarimenti su delibere...

In data 27 maggio il Ministero ha pubblicato due note riguardanti il Piano Estate.

Con la nota prot.n. 84533 ha comunicato che per garantire la massima e più ampia partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate, la scadenza per la presentazione delle candidature viene suddivisa in due diverse “finestre” temporali:

entro le ore 15.00 del giorno 13 giugno 2025 , come previsto dall’art. 6.1 dell’avviso pubblico;

, come previsto dall’art. 6.1 dell’avviso pubblico; dalle ore 18.00 del giorno 13 giugno 2025 ed entro le ore 15.00 del giorno 30 giugno 2025.

Le candidature che perverranno entro la prima scadenza verranno istruite e saranno oggetto di una prima graduatoria ai fini dell’autorizzazione dei relativi progetti. Dopo la seconda scadenza sarà definita un’ulteriore graduatoria.

Con la nota prot.n. 84530, in considerazione delle tempistiche strette per l’adesione, il MIM precisa che le delibere degli Organi Collegiali dovranno essere inserite nel sistema informativo SIF2127 solo successivamente all’invio della candidatura ma entro la data di avvio del progetto.

LE NOTE