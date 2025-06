Piano Estate, la seconda finestra per presentare domanda chiude il 30 giugno

In data 27 maggio il Ministero ha pubblicato due note riguardanti il Piano Estate, lanciato con avviso del 23 maggio scorso..

Con la nota prot.n. 84533 ha comunicato che per garantire la massima e più ampia partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate, la scadenza per la presentazione delle candidature viene suddivisa in due diverse “finestre” temporali: la seconda delle due finestre chiuderà alle ore 15.00 del giorno 30 giugno 2025.

Con la nota prot.n. 84530, in considerazione delle tempistiche strette per l’adesione, il MIM precisa che le delibere degli Organi Collegiali dovranno essere inserite nel sistema informativo SIF2127 solo successivamente all’invio della candidatura ma entro la data di avvio del progetto.

Cos’è il Piano Estate

L’Avviso intende ampliare e sostenere, per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26, l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

Massimali

Il massimale di spesa disponibile per ciascuna istituzione scolastica è stato determinato sulla base del numero di studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado iscritti:

sino a 200 studenti: euro 16.200,00;

da 201 sino a 800: euro 52.000,00;

da 801 studenti in poi: euro 80.000,00.

Saranno autorizzate proposte progettuali nel limite massimo delle risorse FSE+ disponibili.

Proposte progettuali

Le attività formative possono riguardare le seguenti tipologie di intervento (moduli):

Il progetto si compone di moduli/attività che devono integrare il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola.

I moduli hanno durata di 30 e 60 ore, a scelta della scuola proponente, nel limite del massimale di spesa; i soli percorsi di lingua straniera potranno avere durata anche di 100 ore. I moduli di lingua straniera destinati agli alunni della scuola primaria potranno riguardare unicamente la lingua inglese.

LE NOTE