Piano Estate, le scuole in aree a rischio avranno il supporto dell’Indire per il PON

Piano Estate, le scuole in aree a rischio avranno il supporto dell’Indire...

Con riferimento al Piano Scuola Estate, il Ministero ha pubblicato un avviso PON in scadenza il 21 maggio prossimo.

Considerata la scadenza molto ravvicinata, il MI ha previsto delle misure di supporto in particolare per le scuole collocate in contesti a maggior rischio di dispersione e di povertà educativa.

Si tratta di circa 150 istituti scolastici del territorio nazionale, che potranno avvalersi del supporto e dell’assistenza di INDIRE nella presentazione della propria candidatura all’Avviso PON Apprendimento e socialità.

Con nota 738 del 13 maggio, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, nei prossimi giorni, saranno personalmente contattati dall’Amministrazione centrale del Ministero e, successivamente, da INDIRE, per dettagliare la misura di supporto e accompagnamento prevista.