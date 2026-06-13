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Studenti e genitori
13.06.2026

Piano Estate, scuole aperte con laboratori, sport e attività per studenti e famiglie: come partecipare?

Lara La Gatta
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Indice
Un’offerta formativa oltre l’orario curricolare
Inclusione e lotta alla dispersione scolastica
Come partecipare
Per saperne di più

Anche dopo il suono dell’ultima campanella, la scuola continua a essere il punto di riferimento della comunità. Così scrive il MIM sul proprio sito, illustrando l’iniziativa Piano Estate: grazie ai fondi appositamente stanziati dal Ministero, tantissimi istituti scolastici su tutto il territorio nazionale aprono le porte durante i mesi estivi per offrire percorsi gratuiti di orientamento, potenziamento linguistico, laboratori digitali, attività sportive e artistiche.

L’iniziativa – spiega il Ministero – è pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nella gestione del tempo libero dei figli e per contrastare la dispersione scolastica, trasformando le aule e i cortili in spazi di aggregazione sicuri, stimolanti e inclusivi.

Un’offerta formativa oltre l’orario curricolare

L’obiettivo principale dell’avviso è ampliare l’offerta formativa attraverso attività ricreative, sportive, teatrali e ludiche da svolgersi in orario extracurricolare. I progetti non si limiteranno al solo recupero degli apprendimenti in materie come la lingua madre, la matematica o le lingue straniere, ma spazieranno verso ambiti cruciali per la crescita personale, quali la cittadinanza digitale, il pensiero computazionale, l’educazione motoria e la consapevolezza culturale.

Inclusione e lotta alla dispersione scolastica

L’iniziativa mira in particolare a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o in situazioni di disabilità. I criteri di selezione delle proposte premieranno, infatti, gli istituti situati in aree con un maggiore tasso di abbandono scolastico e contesti socio-economici più fragili. Per favorire una partecipazione reale, le scuole potranno prevedere anche il servizio mensa tra i costi ammissibili.

Come partecipare

Le attività sono organizzate in autonomia dalle singole scuole. Per conoscere il calendario dei progetti attivi e le modalità di iscrizione, i genitori possono consultare il sito web del proprio istituto scolastico o rivolgersi alla segreteria didattica.

Per saperne di più

Si possono consultare i dettagli della misura e le linee guida del Ministero nella sezione informativa, https://pn20212027.istruzione.it/avvisi/piano-estate-2026/

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