Piano scuola 2021/22, il Ministero sta lavorando per nuove attività per l’estate 2022

Piano scuola 2021/22, il Ministero sta lavorando per nuove attività per l’estate...

Nel Piano scuola 2021/22, aggiornato al recente D.L. 24/2022, il MI dedica un paragrafo al “Piano scuola estate” che nei mesi estivi del 2021 ha portato nelle scuole molte attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L’obiettivo era consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze.

Tali attività hanno avuto una prosecuzione anche con l’avvio dell’a.s. 2021/22, con la terza fase del Piano estate, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico.

“È importante – si legge nel Piano scuola – che gli studenti siano accompagnati mediante contatti personali e riflessioni e siano incoraggiati e sostenuti nell’esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile continuare ad affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestite dagli studenti (in base all’età) e supervisionate da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one-to-one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio”.

In conclusione, il MI anticipa che sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022, in ordine al quale seguiranno specifiche indicazioni.