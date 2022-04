Piantine di marijuana nel sottotetto di una scuola di Eboli, fermato un collaboratore scolastico

Nel corso di una operazione antidroga condotta dagli agenti della polizia municipale di Eboli all’interno della scuola primaria Vincenzo Giudice della cittadina campana è stato sequestrato un ingente quantitativo di marijuana trovato nel sottotetto dell’edificio.

La perquisizione avrebbe preso avvio da una “soffiata” arrivata al Comando della Polizia Municipale.

Gli agenti sono intervenuti in modo discreto, dopo la fine delle lezioni quando gli alunni erano usciti tutti.

Sono state rinvenute 20 piante di marijuana e alcuni attrezzi utilizzati coltivarle.

Un collaboratore scolastico sarebbe in stato di fermo in quanto ritenuto dagli investigatori responsabile della coltivazione della marijuana.