Piattaforma Unica, dal 9 luglio disponibili nuove funzioni per i genitori su ComUnica per lo scambio di documenti con le scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato una nota che annuncia il rinnovo della disponibilità del servizio ComUnica a partire dal 9 luglio per l’anno scolastico 2025/2026.

Questo servizio digitale, già introdotto in precedenza, è progettato per semplificare la comunicazione e lo scambio di documenti tra scuole e famiglie, in particolare per gli studenti iscritti al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.

ComUnica permette ai genitori di visualizzare documenti come certificazioni di competenze e consigli di orientamento, oltre a compilare e inviare autorizzazioni per uscite autonome e deleghe per il ritiro dei minori.

La piattaforma facilita anche la gestione di documenti per la partecipazione a gite didattiche e progetti di mobilità studentesca.

Il MIM consiglia alle scuole di utilizzare ComUnica per evitare di chiedere alle famiglie la documentazione cartacea.

Sono disponibili anche risorse aggiuntive come webinar e manuali per supportare le scuole.

LA NOTA